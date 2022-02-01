Bakımevi’nden acı haber: 61 yaşındaki hasta hayatını kaybetti

Sınırüstü Yaşlı Bakım Evi sakinlerinden, 61 yaşındaki bir erkek hastanın bu sabah pandemi hastanesinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

YENİDÜZEN’in hastaneye yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiyle ilgili henüz Sağlık Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Bakımevinde olan ve COVID-19 olduğu için hastaneye yatırılan 61 yaşındaki bir erkek hastanın bu sabah Pandemi Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

16’sı hastanede, 14’ü pandemi yurdunda

Temaslı Takip Merkezi Sorumlusu Dr. Şebnem Benar’dan elde edilen bilgiye göre, bakımevinden tahliye edilen 16 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. COVID-19 olan 16 kişi hastaneye yatırılırken, 14 kişinin ise Özok pandemi yurduna yerleştirildi.

Bir günde 2 kayıp

Pandemi Hastanesi’nde bugünkü diğer bir kayıp ise 56 yaşındaki Metin Karabela oldu.

Yoğun Bakımda tedavi gören Karabela’nın akciğer kanseri hastası olduğu ve bugün yaşamını yitirdiği öğrenildi.