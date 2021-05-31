Omağ İnşaat'ta 85 pozitif!

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa'da bulunan bir inşaat şirketi şantiyesinde çalışan işçilere dün yapılan PCR testleri sonucunda 85 kişinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada “İşçilerin gerekli tetkik ve tedavilerine başlanmıştır” denildi.

Söz konusu inşaat şirketinin OMAĞ İNŞAAT olduğu öğrenildi.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından hepsi aynı şantiyede kalan işçilerin temaslı takipleri yapılmış ve 53 kişi temaslı otellerinde merkezi karantinaya alınmıştır. Tamamı gözetim altında bulunmaktadır ve bundan sonraki süreçte herhangi bir bulaşın olmaması için tüm önlemler alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur”

Başbakan "doğru değil" demişti

Başbakan Saner sabah saatlerinde yaptığı açıklamada işçilerin pozitif olduğunu yalanlamıştı. Saner

“166 işçinin bulunduğu şantiyede 80 civarı işçinin PCR test sonucunun pozitif çıktığı iddiası doğru değildir. İddia edildiği gibi 80 değil; 2 pozitif vakaya rastlandı" demişti.