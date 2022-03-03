Bakanlar Kurulu 29 ‘Kabul’le, ‘Güvenoyu’ aldı

UBP-DP-YDP Hükümeti Bakanlar Kurulu için Meclis Genel Kurulu’nda Güven Oylaması yapıldı, Bakanlar Kurulu 29 KABUL, 20 RET oyu ile güvenoyu aldı.

Cumhuriyet Meclisi, UBP-DP-YDP Hükümeti Bakanlar Kurulu için Güven Oylaması ve Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, Hükümet Programı görüşmeleri için pazartesi sabahı başlayan toplantısı ertesi gün saat 03.00’te tamamlamıştı.

Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü gereğince, Hükümet Programı’nın güven oylaması için program üzerindeki görüşmelerin üzerinden bir tam gün geçmesi gerektiğinden oylama bugün yapıldı.

Pazartesi yapılan toplantıda, bugünkü birleşime bırakılmasına ilişkin mutabakata varılan Başkanlık Divanı Seçimi de yine bir sonraki birleşime ertelendi.