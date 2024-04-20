Baharın gelişi uçurtma şenliğiyle kutlandı

Kıbrıs Türk Kızılay, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile Akademi Sanat Derneği’nin iş birliğiyle bu sabah Lefkoşa Göçmenköy Sahası'nda çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenledi.

Çeşitli ikram ve eğlenceli sürprizlerin de yer aldığı etkinlikte, çocuklar aileleriyle birlikte uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturarak baharın gelişini kutladı ve keyifli bir gün geçirme imkanı buldu.

Saat 10.00’da başlayan etkinlik, 14.00’e kadar sürecek.

Haber - Fotoğraf: Timuçin Yıldırım (TAK)