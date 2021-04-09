Bahar, bahçe, umut

Sarı Nisan… Soğuk ve yağmurlu hava bu yıl uzun sürdü… Hasretlik güneş üç beş gündür yüzünü göstermeye başladı… Ve evlerin bahçeleri renk cümbüşüne bürünüverdi… Ağaçlar filiz attı, çiçekler güneşin sıcaklığına merhaba diyerek baharlık elbiselerini giydi.



Kimisi kırmızı bir diğeri mor, bir yandan beyaz ama yine de sarı bir başka gösteriyor kendini… Lefkoşa’nın incisi Köşklüçiftlik’te de bir evin bahçesine konuk oluyor objektifimiz… Sarı renkte açmış çiçekler, anlaşmışçasına dağılıp gidiyor adeta ve baskın bir renk halini alıyor… Hatice teyzenin bahçesi… Torununun kendisine Hollanda’dan soğan olarak birkaç adet getirdiğini söylüyor, bir taraftan da çiçeklerine göz gezdiriyor... İlk yıl, birkaç kök olarak çiçeklerin açtığını, fakat bu yıl bahçenin her yerinden çıktıklarını anlatırken şaşkınlık içerisinde olduğunu söylüyor… Ama bahçesindeki sarı çiçekler bu yıl ona sürpriz olmuş besbelli… Hatice teyzenin fotoğraf karesine yansıyan gülüşü ise tüm gerçekliğiyle mutluluğunu gözler önüne serdi.