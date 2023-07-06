Kumyalı arpa siloları bölgesinde pazar günü "rahatsızlanmış şekilde" bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 37 yaşındaki Fikri Bağrıkaralı’ya otopsi yapıldı.

Bağrıkaralı’nın ölüm nedeni yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz’da Kumyalı Arpa siloları bölgesinde rahatsızlanmış şekilde bulunan ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşamını yitiren Fikri Bağrıkaralı’nın ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde, kan ve doku örnekleri alındı.