Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu derslerine devam ediyor

Bağımsızlık Yolu Gazimağusa’da Örgüt Okulu derslerine devam etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği tarafından yürütülen Örgüt Okulu kapsamında, Gazimağusa’da “Bağımsızlık Yolu Tarihçe” dersi yapıldı.

Eğitim Sekreteri Hasan Çağın Tezbaşar’ın sunumuyla ve Bağımsızlık Yolu üyelerinin katılımıyla yapılan 2 saatlik derste, Bağımsızlık Yolu’nun kuruluş sebepleri, kurulma süreci ve yaslandığı gelenek konusunda temel bilgiler verildi.

Ders içeriğinde, Bağımsızlık Yolu’nun örgütsel yapısı, ideolojik çizgisi, yoldaş örgütleri, dahil olduğu platformlar, sokak ve sandık tutumu konusunda bilgiler paylaşılırken, partinin kuruluşundan bugüne gerçekleşen önemli bazı olayların aktarılması da yer aldı.

Üyelerin ideolojik eğitimini hedefleyen Örgüt Okulu, toplamda 10 derslik bir program içeriyor.