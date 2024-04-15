Bağımsızlık Yolu: “Kıbrıs’taki İngiliz üsleri insanlık ayıbıdır”

Bağımsızlık Yolu (BY), İngiltere’nin Kıbrıs’ı her geçen gün emperyal saldırganlığın ve bölgesel çatışmanın parçası haline getirdiğini savunarak, “İngiltere’nin adayı emperyalizmin bölgesel uçak gemisi gibi kullanmasının kabul edilemez” olduğunu ifade etti.

Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Salih Hayaloğlu, yaptığı açıklamada, “Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri insanlık ayıbıdır” diyerek, İngiltere’yi, adadan çekilmeye çağırdı.

Hayaoğlu, Şam’da bulunan İran Büyükelçiliğinin İsrail tarafından bombalanmasının ardından geçen akşam İran’ın İsrail’e yapmış olduğu misilleme saldırısına ve Kıbrıs'taki İngiliz üslerinden kalkan uçakların İran ve İsrail arasındaki çatışmaya dahil olduğuna işaret ederek, “Her geçen gün bölgesel olarak yükselen bir savaşın içine çekilen Kıbrıs, askeri bir üs olarak kullanılmaya devam ettikçe hedef olmaya ve ada halkları olası bir saldırıya karşı yaşamsal anlamda tehlikeye atılmaya devam edilecek.” dedi.

Kıbrıs’ta halen askeri üs bulundurulması ile bölgesel çatışma ve savaşlara yönelik bir araç olarak kullanılmasına yönelik ada halklarının Kıbrıs'ta ne tür bir çözüm istendiğinden bağımsız olarak beraber mücadele etmesi gerektiğinin vurgulanması gerektiğini söyleyen Hayaoğlu, ezilen halkların yanında olmak için en anlamlı dayanışmanın ülkede bulunan askeri üslere yönelik mücadeleyle mümkün olabileceğini savundu.

Hayaoğlu, şunları kaydetti:

“Bağımsızlık Yolu olarak tüm bölge halklarını İsrail devleti ve en büyük destekçisi ABD emperyalizmine karşı durmaya; Ortadoğu’da sağlanacak barış, huzur ve kardeşliğin tesis edilebilmesi için yıllardır topraklarımızda bölge halkları için tehdit olarak bulunan yabancı üslerden arındırılması için ada halklarını birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.”