‘Bağımsız’ vekillere UBP rozeti, ‘Bağımsız’ Cumhurbaşkanı’ndan UBP’ye birlik çağrısı

Saner Azınlık Hükümeti kurulurken seçildikleri Halkın Partisi’nden istifa ederek, güvenoyu sağlayan iki “bağımsız” vekile Ulusal Birlik Partisi rozeti takıldı.

UBP'nin 46'ncı kuruluş yıldönümü resepsiyonunda, Başbakan Ersan Saner, iki isme UBP rozeti takarak, partiye dahil olduklarını duyurdu.

Siyasal Partiler Yasası’na göre “Bir Partiden milletvekili seçildikten sonra Yasama dönemi tamamlanmadan önce partisinden istifa eden bir milletvekili, o Yasama Dönemi tamamlanıncaya kadar bağımsız milletvekili olarak görev yapar” diyor.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşma yaptı, Ulusal Birlik Partili olduğunu gizleyemeyeceğini belirtti, kurultay için “birlik beraberlik” çağrısında bulundu.

Tatar ayrıca, Türkiye’den “sınır dışı” edilen Kıbrıslı Türklerle ilgili de “Bir ülke kendi güvenlik gerekçeleriyle ziyaret müsaadesi vermeyebilir. Bizim yapacağımız bir şey yok” sözlerini kullandı.

UBP resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Tatar’ın özellikle ana muhalefet CTP Genel Başkanı’na yönelik eleştirileri de dikkat çekti.