Bafra Gıda’dan öğrencilere 23 Nisan sürprizi

Bafra Gıda 10. Yılı kapsamında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 23 Nisan için çocuklara dağıtılması için 3800 adet boyama kitabını teslim etti.

23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bu yıl ilk defa bayram coşkusunu yaşayacak 1. Sınıf öğrencileri için hazırlanan Bayram Çantası Projesi ilköğretim dairesine bağlı 80 okul ve 3.266 öğrenciye ulaştı.

Meltem Akal ve Pembe Düzova’nın hazırladığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun onayladığı projede bizlerde Bafra Gıda Ltd. çocuklara boya kitabı gönderdi.