Baf açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

Geceyarısından hemen sonra Baf açıklarında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ve Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, yerel saatle 12.29’daki depremin Baf açıklarında ve yaklaşık 10 km derinlikte meyana geldiğini kaydetti.

Baf şehir merkezine 18 kilometre uzaklıktaki deprem, Kıbrıs'ın birçok bölgesinde hissedildi.

Depremin en şiddetli hissedildiği Baf’ta herhangi bir maddi zarar veya yaralanma meydana gelmediği bildirildi.