Ayman hayatını kaybetti

Apartmanın damındaki su deposunu tamir etmeye çalışan 55 yaşındaki Cumali Ayman, depoyla birlikte düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da meydana geldi.

Kalmakta olduğu apartmanın damında bulunan su deposunu tamir etmek adına depoya çıkan Ayman, deponun demir ayaklarının kırılması sonucu, depoyla birlikte yere düştü.

Düşmesiyle birlikte, başını yere çapran Ayman, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis, Ayman’a yapılan otopsiside, ölüm sebebinin “Düşme, Ağırlık Altında Kalma, Çoklu Kafa Kemikleri Kırıkları ve Beyin Kanaması” olduğunu açıkladı.

Açıklamada, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.