Aylar sonra Ercan’dan çıkış yaparken yakalandı

Bıçakla tehdit edip, 5 milyon Nijerya Naira’lık soygun yapan 3 zanlıdan biri, 5 ayın sonunda Ercan’dan çıkış yapmaya çalışırken yakalandı.

Tutuklanarak mahkemeye çıkarılan zanlı, “kendisine iftira atıldığını” iddia etti.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, F.N. isimli zanlının; “Soygun”, “Zorla Alıkoyma”, “Şiddet Tehdidi” ve “Ciddi Darp” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, 28 Şubat tarihinde Lefkoşa’da C.O.O. isimli şahsa ait eve giden P.C.O., F.N. ve J.C.N. isimli zanlıların, kapıyı kilitleyip C.O.O.’nun kız arkadaşını bıçakla tehdit ettiklerini söyledi.

Zanlıların, bıçakla tehdit ettikleri kadına bir IBAN verdiklerini söyleyen polis, söz konusu hesaba 5 milyon Nayra yatırmaması halinde kendisini öldürecekleri yönünde tehdit ettiklerini belirtti.

Polis bunun üzerine C.O.O. isimli şahsın korktuğunu ve parayı yatırdığını belirtti.

Olayla ilgili şikayetin 3 Mart tarihinde yapıldığını söyleyen polis, muhaceret giriş - çıkış sisteminde yapılan kontrollerde J.C.N. ve P.C.O isimli zanlıların 1 Mart tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyinden çıkış yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edildiğini söyledi.

Polis, Cumartesi günü F.N. isimli zanlının Ercan Havalimanından çıkış yapmaya çalıştığı esnada derdest emri gereği tutuklandığını, herhangi bir ifade vermediğini ve üzerinde tespit edilen iki adet telefonun incelenip, mesele ile bağlantılı olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, bu aşamada zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı böyle bir suç işlemediğini kendisine iftira atıldığını iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.