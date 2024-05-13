Ayla öğretmene otopsi yapıldı

Devrim DEMİR

Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesindeki Thalassemia Merkezi’nde yanlış kan verildiği iddiası ile ağırlaşarak tedavi kaldırıldığı YDÜ Hastanesinde hayatını kaybeden emekli öğretmen Ayla Dalgalan'a otopsi yapıldı.

YENİDUZEN'e konuşan Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz, otopsinin tamamlandığı ileri tetkik için hem Türkiye’ye hem de adli tıpa gerekli emareleri ulaştırdıklarını kaydetti.

Doktor Deniz, hastaneden gerekli tüm dosyaları incelemek üzere polisle birlikte talepte bulunduklarını söyledi.

56 yaşındaki Ayla Dalgalan’ın, Lefkoşa Devlet Hastanesi'de "orak anemisi" tedavisi gördüğü süreçte "yanlış kan" verilmesi üzerine hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Dalgalan’ın ölümüyle ilgili araştırma başlattıklarını açıklamıştı.