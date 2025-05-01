Aykan’ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı

İskele’deki evinde ölü bulunan 52 yaşındaki Yıltan Aykan’ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ileri tetkikler sonucunda Aykan’ın kanında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Aykan’ın, ölümünden önce 11-12 Nisan tarihleri arasında evinde kendisi ile birlikte bulundukları tespit edilen B.İ.(E-28), H.B.(E-30) ve S.E.(K-45) tutuklandı.

İskele’de kaldığı evde 14 Nisan’da ölü bulunan 52 yaşındaki Yıltan Aykan’ın otopsisinde, ölüm sebebinin, yapılacak tetkikler sonucunda tespit edileceği belirlenmişti.

Mahmood’un ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği”

Cihangir’de geçen pazartesi günü evinde ölü bulunan 40 yaşındaki Tahir Mahmood’un otopsisinde, ölüm sebebinin, “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu belirlendi.

Girne’de uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Girne’de dün saat 20.00'de F.Y.’nin (E-28) evinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

F.Y.’nin tasarrufunda toplam 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 200 TL’lik banknot ve tabak bulunup, emare olarak alındı. F.Y. tutuklandı.

Alsancak’ta iki kişiye tabanca doğrultup darp eden kişi tutuklandı

Alsancak’ta dün saat 21.00'de bir apartman dairesinin önünde, arkadaşını rahatsız ettiği gerekçesiyle B.A.Ç. (E-49), tasarrufunda bulundurduğu adına kayıtlı tabancayı, aynı yerde sakin iki erkek şahsın üzerine doğrultarak darp edip, şiddet tehdidinde bulundu. B.A.Ç. suçüstü tutuklandı.

Lefke’de iki daireyi kiralayıp mal sahibinden para çalan kişi tutuklandı

Lefke’de, bir şahsa ait iki ayrı apartman dairesini 2024 ve 2025 yılları için kiralamak üzere mal sahibi ile anlaşan A.B. (E-30), söz konusu iki daireyi Eylül ve Ekim 2024 ayları içerisinde kiraladı. A.B., temin ettiği toplam 11 bin ABD Doları parayı, mal sahibine teslim etmeyip çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, A.B. tespit edilerek tutuklandı.

İkamet izinsiz 4 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz dört kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Girne’de mekan kapatma saatine ve müzik iznine aykırı harekete yasal işlem

Girne’de faaliyet gösteren işyerlerine yönelik Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bugün yapılan denetimlerde, iki market ile bir eğlence mekanının, mekan kapatma saatine uymadığı, bir eğlence mekanının ise müzik yayın izni olmadığı halde, ses yükseltici alet kullanarak, müzik yayını yaptığı tespit edildi. Bahse konu işletmeciler aleyhinde yasal işlem başlatıldı.