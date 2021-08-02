Aygörmez’e 2.5 yıl, Sovukkanlı’ya 3.5 yıl hapis cezası

Lefkoşa’da 83 gram eroin türü uyuşturucuyla yakalanan Hammet Aygörmez 2.5 yıl, Nedim Sovukkanlı ise 3.5 yıl hapse mahkum edildi.

Sanıklarla ilgili kararı okuyan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıç Şerife Katip, uyuşturucu suçlarının ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirterek, uyuşturucu kullanımının yaygınlığına değindi.

Kıdemli Yargıç Katip, kararı okudu

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip okudu.

Kâtip, uyuşturucu suçlarının ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirterek, uyuşturucu kullanımının yaygınlığına değindi.

Ülkemizde de uyuşturucu kullanımının yaygınlık kazandığını dile getiren Katip, bu durumun toplumda endişe ve korku yarattığını ifade etti.

“Caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmeli”

Katip, sanıkların cezalarına karar verilirken suçun işleniş şeklinin, nevi ve mahiyetinin, uyuşturucu miktarının göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etti.

Sanıkların ticaret amaçlı 83 gram ağırlığındaki eroini tasarrufu etmesini aleyhlerine değerlendirdiklerini belirten Katip, kamu menfaati göz önünde tutularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Lehine ve aleyhine hususlar değerlendirildi…

Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Katip, Hammet Aygörmez’e 2,5 yıl, benzeri suçtan sabıkaları olan Nedim Sovukkanlı’ya ise 3.5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Neler yaşanmıştı?

Sanıklar, 12 Ocak 2021 tarihinde saat 16.00 raddelerinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Hammet Aygörmez ve Nedim Sovukkanlı'nın tasarruflarında kanunsuz eroin türü uyuşturucu madde olduğu belirlenmişti.

Polis, ayni gün saat 19.00 raddelerinde alınan bilgi üzerine yapılan araştırmalar neticesinde Aygörmez'in kullandığı ve Sovukkanlı’nın ise yolcu olarak bulunduğu EP 211 plakalı araç K. Kaymaklı bölgesinde İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde aracın yolun sağ tarafında park halinde tespit etmiş ve beyaz renk naylona sarılı 83 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu madde bulunarak emare almıştı.