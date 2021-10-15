Avrupa Yurttaşlık Ödülü, Neşe Yaşın ve Panikos Hrisantu’nun

2021 Avrupa Vatandaş Ödülü, şair Neşe Yaşın ile yönetmen Panikos Hrisantu’ya verildi.

Yenidüzen yazarı da olan Neşe Yaşın ile Kıbrıs’ta “Duvarımız”ın da yer aldığı çok sayıda belgesele imza atan Panikos Hrisantu ödülünü ara bölgede “Dayanışma Evi”nde düzenlenen törenle aldı.

Törene Avrupalı parlamenter Niyazi Kızılyürek ve George Georgiou, ayrıca AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ve özel davetliler katıldı.

Kızılyürek, törende yaptığı konuşmasında ödül alan her iki ismin yakın dostu olduğunu söylerken, “Kıbrıs’ta barış şiiri varsa Neşe, sinema varsa Panikos Hrisantu’dan ayrı düşünülemez; ikisi de sanatını Kıbrıslı toplumların yakınlaşması ve barışa adanmıştır” dedi.

Yaşın: Hayalimizde bütün bir Kıbrıs var

Neşe Yaşın, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bu değerli ödüle layık görülmemin ve onu sevgili arkadaşım Panicos Hrisantu ile paylaşmanın sevincini ifade etmek istiyorum; İkimizi birer yurttaş olarak birleştiren, yurttaşlık kelimesinin problemli olduğu bir coğrafyada bir ortak yurttaşlığa işaret eden bir ödül bu…”

“İkimizin de yurt olarak bildiği bir yer var” diyen Neşe Yaşın, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Birimiz bölünme çizgisinin kuzey tarafında doğup güneyine savrulmuş, diğerimiz ise güneyinde doğup kuzeyine savrulmuş olsak da kafamızda, kalbimizde, hayalimizde bütün olan bir ada taşıyoruz.

Bir yurt varsa orası sınırları denizler olan bu küçük toprak parçası. Yurttaşlık, meselenin daha resmi olan tarafı. Bizler, geçmişle yaralı ama geleceğin hayaliyle mücadele eden iki sanat insanıyız. Sorunlu tarih anlatıları ile didişiyoruz ve illegal belleğin alanında dolanıyoruz. Resmi tarih çarpıtmaları arasında birer hakikat arayıcısı olduğumuz söylenebilir.

Çocukluklarımızın yaralarını iyileştirmeye çalışırken onları buluşturuyoruz, politikacıların onlarca yıldır masalar kurup yapamadıklarını sözcüklerin, görüntülerin gücüyle gerçek kılmaya, bu ülkenin gerçek hikayesi ve hayalini dillendirmeye çalışıyoruz.”

“Pek çok barışsever adına”

“Bu ödülle Avrupa bir birleştiren olarak ortak hayalimizi onurlandırıyor. Bu ödülü yıllardır birlikte var olabilmek için mücadele eden, birleşmiş bir Kıbrıs hayalinden vazgeçmeyen, her şeye rağmen sevgisi ve inancını yitirmeyen pek çok isimsiz barışsever adına almak istiyorum.

Bir umut varsa o da bir diğerini bütün farklılıkları ile seven insanda. Bir umut varsa o birbirini tehdit etmek için sıkılmış yumruklarda ya da sahte, ikiyüzlü diplomatik manevralarda değil ama birbirine içtenlikle uzanan ellerde.”

Kıbrıslı yönetmen Panikos Hrisantu ise konuşmasında, “Çok zor koşullarda bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele Avrupa tarafından takdir görmüştür. Avrupa değerleri benim için demokrasi, ayrımcılığa karşı işbirliği, dayanışma ve insanlıktır.” dedi.

Panikos, “Duvarımız” filminin 28 yıldır PIK kanalında yasaklı olduğunu da sözlerine ekledi. | YENİDÜZEN