Avrupa sol gruptan Kıbrıs Türk soluna destek

Avrupa Parlamentosu Sol Grup ve Almanya De Linke Partisi Eş Başkanı Martin Schirdewan, Kıbrıs Türk soluna destek verdi. Schirdewan, Kıbrıslı Türk ilk Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek’le birlikte Kıbrıslı Türklere yönelik destek videosu yayınladı.

Schirdewan, Kıbrıs Türk solunun Kıbrıs’ın federal bir çatı altında yeniden birleşmesi için zor koşullara rağmen mücadelesini sürdürdüğünü belirtti, bu mücadeleyi yakından takip ettiğini vurguladı. Avrupa Parlamentosu Sol Grubu’nun Kıbrıslı Türklerle dayanışma içinde olduğunu anımsatan Schirdewan, “Her zaman desteğe hazırız” dedi. Schirdewan, ilk fırsatta Kıbrıs Türk solunu Avrupa Parlamentosu’nda misafir etmek istediklerini de ifade etti.



“Federal çözüm için yanınızdayız”

Schirdewan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada meslektaşım ve dostum sevgili Niyazi ile bulunmaktan çok mutluyum. Niyazi Kızılyürek ve buradaki politik grubumuz dört yıldır Kıbrıslı Türklerin haklı davası için mücadele etmektedir. Bıkıp usanmadan bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Amacımız, mümkün olan erken bir gelecekte, iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federal bir devlete çatısı altında bir çözüme ulaşılmasıdır. Parlamento’daki Sol grubun eş başkanı olarak açıkça söylemek istiyorum ki, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çünkü Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Türk solunun Kıbrıs siyasetindeki emeklerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Emekleriniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum.”

“Barış inşası ve yeniden birleşme”

Kızılyürek de Schirdewan’a açık desteği için teşekkür ederek, duygularını dilet getirdi:

“Kıbrıs Türk solu, zor koşullara rağmen Kıbrıs’ta federal çözüme yönelik mücadelenin her daim içerisinde olmuştur. Avrupa Parlamentosu’ndaki Sol Grup olarak bizlerin de bu ideale bağlı olmamız son derece önemlidir. Kıbrıs’ta barış inşası ve yeniden birleşme için mücadele eden tüm cesur insanların yanında olmaya devam edeceğiz. Dayanışma göstereceğiz, yüreklendireceğiz, birlikte çalışacağız.”