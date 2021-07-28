Avrupa Konseyi’nden Euroasıa Interconnector için 100 milyon Euro

Avrupa Konseyi, EuroAsia Internonnector elektrik bağlantısı için Kıbrıs’ın güneyine, Kurtarma Planı’nın bir parçası olarak 100 milyon Euro ödenek verilmesini onayladı.

Kıbrıs’ın güneyinde yayınlanan Haravgi ve diğer gazetelere göre Konsey tarafından yapılan açıklamada, 100 milyon Euro’luk ödeneğin, bağlantılı olmayan tek AB üyesi olduğuna dikkat çekilen Kıbrıs’ın güneyinin enerji izolasyonunun kaldırılması ve sürdürülebilir bir yeşil ekonominin geliştirilmesi maksatlı onaylandığı kaydedildi.

Kıbrıs’ın güneyinin EuroAsia Interconnector’e bağlanmasının “ikmal güvenliği, daha rekabet edebilir yerel elektrik enerjisi fiyatı sağlayacağı ve elektrik şebekesinin AB’nin kıtasal sistemine bağlanmasıyla yenilenebilir kaynaklardan daha temiz elektrik enerjisi kullanımının artmasına olanak tanıyacağı” belirtildi.

Açıklamada EuroAsia Interconnector’ün İsrail, Kıbrıs’ın güneyi ve Yunanistan (Girit) arasında toplam bin 208 kilometre uzunluğa sahip sınırlar ötesi bir proje olduğu hatırlatıldı.