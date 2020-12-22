Avrupa Komisyonu 560 bin euroluk Kıbrıs üretici destek planını onayladı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs’ta koronavirüsü salgınından etkilenen ve tarımsal ürün dağıtımı yapan üretici grupları ve üretici kuruluşları için kullanılacak olan yaklaşık 560 bin euroluk destek planını onayladı.



Söz konusu destek programı, uluslararası alanda tanınmışlığı ve Avrupa Birliği üyeliği nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetine gönderilecek.



Komisyon tedbirin, TFEU Madde 107(3)(b) çizgisinde, bir üye ülkenin ekonomisinde ciddi bir sıkıntıyı gidermek için gerekli, uygun ve orantılı, koşulların geçici çerçevede olduğu sonucuna vardı.



Avrupa Komisyonu’na göre plan AB Devlet yardım kuralları çerçevesinde onaylandı, kamu desteği doğrudan yardımlar şeklini alacak. Planın amacı, satışlarda azalma ve işletme maliyetlerinde artış olan işletmelerin nakit ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.



Komisyon Kıbrıs planının Geçici Çerçeve koşullarına uygun olarak hazırlandığını belirledi. Özellikler (i) yardım her hak sahibi için 100.000 euroyu aşmayacak ve (ii) yardım 30 Haziran 2021’e kadar verilebilecek.