Avrupa Covid Sertifikası 31 Mart 2022’ye kadar uzatıldı

Kıbrıs Cumhuriyeti, yurt dışı seyahatlerde, Kıbrıslı Türklerin bireysel başvuru ile Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasını (EU Digital Covid Certificate) alması için takvimi 31 Mart 2022’ye kadar uzattı.

Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı, Kıbrıslı Türklere Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasının verilmesi ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı.

Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı, aşılanmış olan ve seyahat etmek amacıyla Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasını (EUDCC) almak isteyen Kıbrıslı Türklere bu hizmetin 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olacağını bildirdi.

Sertifika çıkarmak için, https://edvc.moh.gov.cy/ sayfası ziyaret edilebilecek.