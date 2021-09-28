Avrupa Aşı Sertifikası'na 31 Ekim'e kadar uzatma

Adanın kuzeyinde aşılanan ve yurt dışına seyahat etmek isteyen Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Birliği'nde geçerli dijital aşı kartı alabilmeleri amacıyla oluşturulan sisteme başvuru hakkı 30 Ekim'e kadar uzatıldı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı, Kıbrıslı Türklere Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasının verilmesi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Süreç bir kez daha "uzatma" ile yönetildi, İki Toplumlu Teknik Sağlık Komitesi'nde kalıcı bir uzlaşı çıkmadı.

Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı, aşılanmış olan ve seyahat etmek amacıyla Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasını (EUDCC) almak isteyen Kıbrıslı Türklere bu hizmetin 31 Ekim 2021 tarihine kadar geçerli olacağını bildirdi.

Sertifikayı çıkarmak için, https://edvc.moh.gov.cy/ sayfası ziyaret edilebilecek.

Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kurulan sistem, en son, 30 Eylül'e kadar yurt dışına gidecek kişilerden başvuru kabul ediyordu.

"Avrupa Birliği Dijital Aşı Sertifikası" uygulamasına Kıbrıslı Türklerin de dahil olması yönünde İki Toplumlu Teknik Sağlık Komitesi'nde uzlaşıya varılamamıştı.

"Avrupa Birliği Dijital Aşı Sertifikası"na Kıbrıslı Türklerin de dahil edilmesi için Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlarına ait 'aşı dataları' kuzeyden istenmiş, ancak, Kıbrıslı Türk makamların bu verilerin paylaşımını reddedildiği iddia edilmişti. Söz konusu teklifte, Avrupa Birliği'nde onaylı aşılar yanında, Sinovac aşısı da dataya işlenecek, ancak, gidilecek ülkenin kendi kurallarına göre işleme tabi olacaktı.

Kıbrıslı Türk makamlar ise bu süreçte "Ada Pass" uygulamasının kabulü yönünde teklifte bulunmuştu.