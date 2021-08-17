Avcı: “Ercan'da ambulans olmadığı zamanlar var"

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), ambulans bulundurma konusunda Ercan Havaalanı’nda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına uyulmadığını ileri sürdü.

Avcı, yazılı açıklamasında, yapılan yazışmalarda, olası uçak kaza, kırım ve yangınlara müdahil olması için Ercan Havaalanı’nda ICAO kurallarına göre zorunlu olarak iki adet ambulans bulundurulması ve bu ambulansların hiçbir surette başka amaçlar için meydanı terk etmemesi gerektiğinin belirtildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın Nisan 2006’da Ercan Havalimanı’nda bir ambulans, Ercan’ın özelleştirilmesiyle de özel hastanelerden de bir ambulans hizmet vermeye başladığını kaydeden Avcı, şöyle devam etti:

“Ercan'da hiç ambulans olmadığı zamanlar var"

“Ancak son zamanlarda Ercan Havaalanı’ndaki özel ambulans hizmetleri kaldırılmış olup sadece bir 112 ambulansı ile sağlık hizmeti verilmeye başlanmıştır. 112 ambulansının da Ercan çevresindeki acil vakalara da hizmet verdiğinden Ercan Havaalanı’nda hiç ambulans olmadığı zaman aralıkları oluşmaktadır. Bu durumda, Sivil Havacılık Dairesi eski Müdürünün ülkemiz Sivil Havacılığın ICAO ve EURO kontrol kurallarına uygun olarak yapıldığı ve 2005’te kategori sekiz olan Ercan’da konuşlandırılacak zorunlu ambulans sayısının iki olduğu belirtildiği gerçeğine bakılarak halen Ercan Havaalanının ICAO kurallarına uymadığı açıkça ortaya çıkmaktadır.”

Bunun ciddi bir düzenleme eksikliği olduğunu belirten Avcı, ikinci ambulansla ilgili açıklama yapılması gerektiğini ifade etti.