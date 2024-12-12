Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası altındaki bazı tüzükler düzenlendi

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası altındaki “Cep Bölgeler” ve “Ava Kapalı Dönemde Köpek Gezdirme” tüzükleri düzenlendi.

Yeni düzenlemeler, yaban hayatının korunmasını ve avlanma faaliyetlerinin düzenlenmesini amaçlıyor.

Resmi Gazetede dün yayınlanarak yürürlüğe giren cep bölge düzenlemesi şöyle:

“1.) 3 nolu av bölgesi içerisinde kalan, Karpaz istikametine giderken Tulumba tepesi olarak bilinen tepenin hemen önündeki yırtık olan iki bariyer arasından toprak yola dönerek Tulumba tepesine en yakın toprak yolu takip ederek tepenin etrafından dönüp asfalta çıkıp tekrar başlangıç noktası arasında kalan bölge cep bölge ilan edilmiştir.

2.) 5 nolu av bölgesi içerisinde kalan Kale Burnu köy mezarlığının yanından güneye denize doğru giden toprak yolu takip ederek yol bitiminde sağ tarafa, kuzey batıya dönerek Kuruova köyüne oradan asfalt yolu doğuya doğru takip edip başlangıç noktası içerinde kalan bölge cep bölge ilan edilmiştir.

3.) 10 numaralı av bölgesi içerisinde kalan, Çayırova Bafra bölgesinde bulunan Kaya Artemis yolu üzerinde bulunan ikinci çembere gelmeden 100 metre geride bulunan hayvan çiftliği yanından başlayan toprak yoldan başlayarak batıya doğru yolu takip edip Çayırova'ya, Amo diye bilinen yol bağlanarak oradan da güneye doğru devam eden ve denizi bulan yolun sol tarafında kalan bölge cep bölge ilan edilmiştir.

4.) 14 nolu av bölgesi içerisinde kalan; Turnalar köy mezarlığını geçtikten sonra sağa kuzeye Arno Tepe diye bilinen tepenin kuzeyinden, kuzey doğuya dönerek yaklaşık 1 km. sonra doğuya dönerek Ergazi Köyü'ne giden toprak yoldan Ergazi'ye oradan asfalt yolu takip ederek Turnalar'daki başlangıç noktasını bulunca, içerisinde kalan bölge cep bölge ilan edilmiştir.

5.) 19 nolu av bölgesi içerinde kalan, Topcuköy'den başlayarak toprak yolu güneye doğru takip edip Çavuşun Suyu denilen yere, oradan toprak yolu kuzeye doğru takip edip Altınova- Topcuköy stabilize toprak yoluna, oradan doğuya doğru Topcuköy'e gidip başlangıç noktasını bulunca, içerisinde kalan bölge cep bölge ilan edilmiştir.

6.) 26 nolu av bölgesi içerisinde Beyarmudu köyünden Güney Mesarya Sosyal Tesislerine, oradan sağa dönen toprak yoldan doğuya doğru toprak yolu ilerleyerek sıralı selvilere oradan güneydoğuya incirli köyü eski çöplük bölgesine giden toprak yolu takip ederek, çöplüğe, oradan batıya dönerek Beyarmudu Türkmenköy anayoluna oradan asfalt yolu takip ederek başlangıç arasında kalan bölge cep bölge ilan edilmiştir.

7.) 29 nolu av bölgesi içerinde kalan Geçitkale-Tatlısu anayolu üzerinde An damı köyüne gittikten sonra sağa ayrılan toprak yolu takip ederek kuzey istikametine, vadi içerisinde geçerek yaklaşık 1 km. gittikten sonra Mallıdağ- Tirmen asfalt yoluna, oradan yolu doğuya doğru takip ederek Geçitkale - Tatlısu anayoluna, oradan güneye başlangıç noktası içerinde kalan bölge cep bölge ilan edilmiştir.

8.) 36 nolu av bölgesi içinde kalan Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan, Değirmenlik göletine giden yol kavşağından, çemberden güneye toprak yola dönüp toprak yolu takip ederek demir köprüyü bulup, oradan dereyi güney doğuya doğru takip edip Ercan Havaalanına giden ana yoldaki köprüyü bulup (Ercan Havalimanı'na en yakın olan), oradan anayolu kuzeye doğru takip edip Yonca kavşağına, oradan anayolu batıya dönüp başlangıç noktasındaki çember içerisinde kalan bölge cep bölge ilan edilmiştir .

9.) 36 nolu av bölgesi içerisinde; eski- yeni Ercan Havaalanı asfalt yollan arasında kalan bölge cep bölge ilan edilmiştir.

10.) 38 nolu av bölgesi içerisinde kalan Dilekkaya köy girişindeki toprak yol kavşağı. Toprak yol kavşağından toprak yolu batıya doğru yaklaşık 1040 m. gittikten sonra üç yol ağzına varırız. Üç yol ağzından toprak yolu kuzey doğu yönünde yaklaşık 350m. gittikten sonra dere yatağını buluruz. Dere yatağının doğusunda kalan toprak yolu güney batıya doğru takip ederek yaklaşık 1300 m. gittikten sonra çatallanan yol kavşağından sola güneye doğru yolu takip ederek yaklaşık 2670m. gittikten sonra sürekli av koruma bölgesi başlangıcında bulunan üç yol ağzına varırız . Üç yol ağzından toprak yolu güneye 175m. gittikten sonra dört yol ağzını, oradan toprak yolu doğuya doğru sürekli av koruma bölgesi sınırında 1373m. takip ederek dört yol ağzına varırız. Buradan yine toprak yolu kuzeye doğru 886m. giderek iki tepe arasından geçerek dört yol ağzını buluruz. Buradan kuzey doğuya dönen toprak yolu yaklaşık 795m. gittikten sonra Dilekkaya köyüne varırız. Buradan asfalt yolu takiben köy merkezine, oradan asfalt yolu takiben Dilekkaya köyü kuzey girişindeki başlangıç noktasına varmak suretiyle tanımı yapılan bölge cep bölge ilan edilmiştir.

11.) 43 nolu av bölgesi içerisinde kalan, Güzelyurt- Lefkoşa ana yolunda Türkeli ve Alayköy çemberi arasındaki asfalt yolun kuzeyinde kalan, Akdağ diye bilinen tepenin, tepeyi bütün olarak içine alıp etrafını dönen toprak yolun içinde kalan bölge cep bölge ilan edilmiştir.

12.) 43 nolu av bölgesi içerisinde kalan, Gönyeli- Alayköy çemberinden güneye Alayköy'e doğru gidip Alayköy köy meydanından Türkeli- Alayköy çemberine gidip oradan anayolu takip ederek doğuya gidip başlangıç noktasını bulunca içeride kalan üçgen bölge cep bölge ilan edilmiştir.

13.) 50 nolu av bölgesi içerisinde kalan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin etrafını dönen tellerin iç kısmı cep bölge ilan edilmiştir.

14.) 50 nolu av bölgesi içerisinde; başlangıç noktası olarak Güzelyurt Kalkanlı anayolu üzerinde bulunan Tumba Tuskuru tabelasından (köprü) olduğu yerdeki dere yatağından batı istikametine doğru dere yatağını takip ederek, yıkılmış olan köprüye, oradan dere yatağını devam ederek eski Güzelyurt - Akdeniz asfalt yolundaki demirli köprü olan noktaya, demirli köprüden güney doğu istikametine dönerek asfalt yolu takip ederek Biren Tarım Fabrikasının önünden geçerek, asfalt yolu güney doğu istikametine devam ederek, Güzelyurt - Yayla asfalt yoluna çıkarak, Güzelyurt Kaymakamlığı önünden geçerek kuzey doğu yönünden devam edip, askeri kantin çemberine, oradan kuzey istikametine asfalt yolu takip ederek, başlangıç noktası içerisinde kalan bölge cep bölge ilan edilmiştir.

15.) 51 nolu av bölgesinden başlangıç noktası Serhatköy alt geçidinden çift şeritli yolu batı istikametine doğru takip ederek Mevlevi çemberine, oradan sola güney istikametine dönerek Şahinler köyüne, oradan da Serhatköy anayoluna, oradan da güneydoğu istikametini takip ederek başlangıç noktasına olan Serhatköy alt geçidi arasında kalan bölge cep bölge ilan edilmiştir.

16.) 56 nolu av bölgesi içerisindeki; Gemikonağı - Lefke anayolundan güneye Gemikonağı göletini takiben Lefke mezarlığından Karşıyaka mahallesine ve yine anayolu takiben spor kulübü kavşağından başlangıç noktası arasında kalan bölge cep bölge ilan edilmiştir”

Köpek gezdirme bölgeleri de düzenlendi

Resmi Gazete’de ava kapalı dönemde köpek gezdirme bölgeleri ise şöyle sıralandı:

“Kayalar: 48 Nolu av bölgesi içerisinde başlangıç noktası deniz kıyısında bulunan Batı deniz sitesine dönen asfalt yol kavşağı oradan Batıya Stabilize toprak yolu takiben Kormacit fenerine giderek stabilize toprak yolun Kuzeyinde kalan denize paralel bölge.

Haspolat: Başlangıç noktası Haspolat'tan Hamitköy'e giden asfalt yoldan Güney'e dönen ilk toprak yol kavşağı, oradan toprak yolu takiben Güney'e Kanlıdere sınırına, oradan toprak yolu takiben Dereboyu Batı'ya hurdalığa bağlanan toprak yola ve hurdalıktan Kuzey' e toprak yolu takiben Haspolat Hamitköy anayoluna ve oradan tekrar Doğu'ya başlangıç noktasına Haspolat çemberi arasında kalan bölge.

Küçük Erenköy: Tatlısu Çemberinden Kuzey istikamet yönünden l km uzaklığı yol boyunca deniz kıyısına, Tatlısu çemberinden Batı yönüne asfalt yolu takiben Geçitkale-Girne kavşağına, kavşak devamında asfalt yolu Batı Gime yönüne takiben 2,5 kın gidildikten sonra deniz kıyısına Kuzey yönüne istikametde toprak yolu takiben deniz kıyısı içerisinde kalan denize paralel bölge.

2 nolu av bölgesi: Başlangıç noktası 1 nolu av bölgesi içerisindeki sürekli av koruma sınırındaki Oasis Otelin kavşağı, kavşakta asfalt yolu Dipkarpaz Köyü istikametinde 580m. ilerleyerek dört yol ağzını bulunuz, oradan batı istikametine dönen toprak yolu takiben 1370m. gittikten sonra üç yol ağzına, üç yol ağzından toprak yolu batı istikametine 580m. Gittikten sonra üç yol ağzına, oradan yine toprak yolun güney istikametine 200m. ilerleyerek toprak yol kavşağına, oradan yine toprak yolu batı yol istikametinde 300m. ilerleyerek üç yol ağzına geliriz, oradan yine toprak yolu batı yönünde 700m. ilerleyerek Erenköy Dipkarpaz asfalt yolunu buluruz, asfalt yoldan Erenköy istikametine 1400m. ilerleyerek kuzey yönüne dönen toprak yol kavşağı buluruz. Toprak yol kavşağından deniz kıyısına kuzeye 600m. İlerleyerek deniz kıyısını buluruz. Tanımı yapılan bölge ile deniz kıyısı arasında kalan bölge köpek gezdirme bölgesi olarak ilan edilmiştir.

Balalan: 8 nolu av bölgesi içerisinde kalan başlangıç noktası Büyükkonuk Balaları çemberi olarak Balaları yönüne doğru ilk toprak yoldan deniz kenarına ve yine başlangıç noktasından Balaları köyü istikametine doğru Aya deresi olarak bilinen dereye gelmezden hemen önce deniz kıyısına inen toprak yol oradan asfalt yol ie deniz kenarına paralel olan bölge.

Mağusa: Başlangıç noktası Lefkoşa Mağusa anayolundan Doğu Akdeniz Üniversitesine giden yol üzerinde bulunan Tenten fabrikası kavşağı olan yerden Güney'e, Güvercinlik yol kavşağına oradan yine Güney’e doğru devam ederek Gazimağusa Organize Hayvancılık stabilize toprak yolu takiben Organize Hayvancılık bölgesine ve oradan yine sağa dönerek Gazimağusa Larnaka asfalt yolu kavşağına kavşaktan Doğuya dönerek İlerma çemberine İlerma çemberinden Gazimağusa Lefkoşa anayolu ana çemberine ve oradan Doğu Akdenize giden yolu takip ederek başlangıç noktası arasında kalan bölge.

İskele: 16 nolu av bölgesi içerisinde batı sınır başlangıcı İskele köpek barınağı güneyinden geçen yoldan başlayarak doğu yönünden devam ederek Otello sitesi geçildikten sonra kuzeydoğu yönüne giden yolu ile DAÜ arsalarının batısından geçerek kuzeye devam eden yol, köpek barınağından gelen yol ile çamlık araziyi geçtikten sonra kesişir ve arazi yolları ile çevrili olan bölge.

Erenköy: 7 nolu av bölgesi içerisinde Balaları Yenierenköy yeni yolu üzerinde bulunan Batı sınırı çember ve yine aynı yol üzerinde bulunan Attas Alarko sitesine dönen kavşak olacak şekilde deniz sahili ve yeni yol arasında paralel uzanan bölge.

Girne: Girne Alsancak çevre yolu üzerinde bulunan Edremit çemberinden Güney istikametine seyreden asfalt yoldan Karmi köy meydanına. Oradan Batı istikametine Yeşiltepe asfaltına temas ettiği yerden Kuzey istikametine asfalt yol boyunca tekrardan Girne Alsancak anayoluna temas ettiği yerden, Gime istikametinde bulunan Karmi çemberi arsında kalan bölge.11 nolu av bölgesi içerisinde başlangıç noktası Sazlıköy köy meydanından Zeybekköy'e giden asfalt yolu takiben Zeybekköy girişindeki Kuzey doğuya dönen ilk stabilize toprak yol kavşağına, toprak yol kavşağından stabilize toprak yolu kuzey doğuya yaklaşık 1175m. gittikten sonra dört yol ağzına, oradan toprak yolu kuzeye takiben yaklaşık 1130m. giderek başlangıç noktasına varmak suretiyle sınırları belirlenen bölge.

Haspolat - Lefkoşa: başlangıç noktası Lefkoşa Mağusa anayolu üzerindeki Haspolat çemberi, oradan asfalt yolu kuzeye Taşkent yönüne takiben Lefkoşa Kuzey Çevre yolu üzerindeki çembere, çemberden asfalt yolu batıya takiben Yakın Doğu Dikmen alt-üst geçidine, alt-üst geçitten asfalt yolu güneye fuar alanı kavşağına fuar alanı kavşağından asfalt yolu doğuya takiben başlangıç noktasına olan bölge.

Güzelyurt - Kalkanlı: 50 numaralı av bölgesi içerisinde; ODTÜ çemberinden batıya ODTÜ alt yoluna dönülmek suretiyle 25 m. sonra sola dönen toprak tali yolu(platform park) arkasından güney batıya doğru takip ederek beyaz siteler arkası kısa asfalt yolu takip ederek tekrar toprak yola giriş yapmak suretiyle oradan toprak tali yolu güneybatıya 900m. düz devam ederek portakal bahçelerine gelerek çatallanan yoldan sağ yolu takip ederek inek mandırasından yine düz batı istikametine doğru yolu takip etmek suretiyle 2391 nolu su kuyusunu geçerek çatallanan toprak tali yoldan sol mevcut yol üzeri batıya yolu takip ederek 400m. giderek tekrar portakal bahçeleri bulunmak suretiyle oradan yolu yine düz batıya devam ederek bahçeler arası 1. Elektrik direğini geçtikten sonra 1763 su kuyusu yanı, çatallanan yoldan sola dönmek suretiyle oradan yolu batıya 350 m. devam ederek yol sonu "T" olan yoldan çakıl stabilize yola çıkarak sağa kuzeye doğru dönüp (elektrik direkli) yolu 450m. takip ederek çatallanan yoldan kuzeye (çöplük bölgesine) doğru direkli yol boyu giderek telli bahçe yanı çatallanan yoldan sola 15m. sonra tekrar çatallanan yoldan sağa dönerek Kalkanlı Çöplük çakıl stabilize yoluna çıkılmak suretiyle oradan sağa doğuya doğru geniş çakıl stabilize yolu takip ederek ODTÜ güvenlik kapısının altından geçmek suretiyle oradan ODTÜ tali anayoluna çıkarak ODTÜ dışı küçük çemberden sağa kuzeye doğru dönerek anayolu takip etmek suretiyle başlangıç noktası (platform park) arka tali yolu arasında kalan bölge.

Lefke: 55 nolu av bölgesi içerisinde kalan başlangıç noktası Yeşilyurt’tan Lefke;'ye giden yoldan Cengizköy'e ayrılan asfalt yolun kavşağı, oradan Güney'e Çamlıkköy'e giden asfalt yolu takiben Çamlıkköy den 55 Nolu av bölgesinin sınırından Doğu istikametine Kilise Tepe'nin Batı yamacına, Kilise Tepe' den Yeşilyurt'un Kuzeyine inen asfalt yolu takiben Güzelyurt Lefke anayoluna ve oradan asfalt yolu takiben Batı istikametine başlangıç noktasına.

Beyarmudu- Türkmenköy: 27 nolu av bölgesi içerisinde sürekli av koruma bölgesi sınırı olan toprak yol girişinden batıya toprak yolu takiben Akdoğan Ağıllar bölgesi stabilize toprak yoluna, oradan stabilize yolu Kuzeye Akdoğan köyüne doğru takip ederek asfalt yol başlangıcını bulduktan sonra asfalt yolu yine kuzeye doğru takip ederek kahvehanelerin bulunduğu meydana oradan asfalt yolu takiben doğuya Polatpaşa Lisesinin önünden geçerek Türkmenköy- Akdoğan anayol kavşağına oradan yine asfalt yolu doğuya takiben Halil Kasap soğuk hava deposunu geçtikten sonra güneye dönen asfalt yolu takiben Rum Mezarlığının önünden geçerek asfalt yolu kuzeydoğuya takip ederek Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesislerinden gelen asfalt yol kavşağına, oradan asfalt yolu doğuya takip ederek Güney Mesarya Sosyal Tesislerine ve oradan yine asfalt yol kavşağından güneye Beyarmudu köyü yönüne başlangıç noktası arasında kalan bölge”

Yeni düzenlemeler, yaban hayatının korunmasını ve avlanma faaliyetlerinin düzenlenmesini amaçlıyor.