Atun: Bakanlığın yapabileceği de vergi payı da belli

Maliye Bakanı Sunat Atun, ilk 5 aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 43.89’a ulaştığını söyledi, “Eldeki imkanlarla ne yapabiliriz ona bakıyoruz” açıklamasını yineledi.

Konunun Bakanlar Kurulu’nun gündeminde olduğunu dile getiren Atun, “6 aylık hayat pahalılığının ne olacağını Haziran sonu göreceğiz. Ona göre hükümet kendisine yol haritası çizecek” şeklinde konuştu.

Atun, “Yakın zamanda krizden çıkış başlayacaktır” diyerek, küresel enflasyon 2023’de yatışacağını, yeni bir ‘refah’ sürecinin başlayacağını savundu.

Akaryakıt fiyatlarına zam olup, olmayacağı sorusunu da yanıtlayan Atun, “Maliye Bakanlığı’nın yapabileceği belli, vergi payı da belli. İhtiyaç oldukça gerekli adımları atmaya çalışıyoruz. İlgili bakanlık (Ekonomi ve Enerji Bakanlığı) bu konuda gereken açıklamayı ilgili bakanlık yapacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Atun, bu açıklamaları BRT’de yaptı.

Kamu Personel Rejimi…

“Kamu Personel Rejimi devletin verdiği hizmetlerin iyileştirilerek, verimli hale getirilmesi olacak. personel yetersizliği nedeniyle aksadığı noktalara personel takviyesi yapılacak. KHK vasıtasıyla istihdamlar yapılıyor, belli başlı noktalarda hizmet alımları yapılıyor.

Bütçe ne kadar büyütülmüş olsa da tek kuruşun israf edilmesine göz yummayız. Özel sektörün kalkınmasına öncelik verilmesini istiyoruz. Özel sektör ülke ekonomisinin can damarı. Bu sektörün verimliliğinin etkinliğinin kazandırılması için küçük esnaf, işletmeler, kobiler bütçe dahilinde bu alanda önemli çalışmalar yapılacak. Çalışma bakanlığının da istihdamı desteklemesi için çeşitli çalışmaları var.”

“Yabancı para girişi normalin üzerinde”

“Bu günlerde ciddi enflasyonla mücadele ediyoruz. Hayat pahalılığı karşısında halkı yalnız bırakmayacağız. Devlet imkanları dahilinde gerekeni yapacak. Turizm, yükseköğrenim sektörü son derece önemli. Ülkeye yabancı para girişi normalin üzerinde. Turizmin daha da yoğunlaşmasıyla dış döviz girişinin daha da fazla olacağını düşünüyorum.”

“Krizden çıkış başlayacak”

“Kriz sürecinde çıkış planlanmasının yapılarak, uygulaması için en kritik noktadayız. Yakın zamanda krizden çıkış başlayacaktır. Küresel enflasyon 2023’de yatışacaktır. Yeni bir refah süreci başlayacaktır.”

Yerel seçim…

“Yerel seçimler 2022 takvimi içerisinde yer alan bir gerçek. Bütçe hazırlanırken, ihtiyaç öngörüldü, yer aldı. Belediyelere katkı kalemi ek bütçe içerisinde artırıldı. Belediyeler de kendi paylarına ayrılanı alacak. Kasım ayına kadar belediyeler reformu kapsamında sayının azaltılacağına inanıyorum. Bütçe içerisinde belediyelere ayrılan katkı, azalacaktır.”

Hayat pahalılığı meselesi: Eldeki imkanlarla en iyi ne yaparız, ona bakıyoruz

“Bakanlık olarak hayat pahalılığı konusunda çalışıyoruz. Bakanlar Kurulu’nun gündeminde. Bakanlar Kurulu’nun benimseyeceği hareket neyse, halkımıza duyuracağız. İlk 5 aylık hayat pahalılığı oranı yüzde 43.89. 6 aylık ne olacağını Haziran sonu göreceğiz. Ona göre hükümet kendisine yol haritası çizecek. HP oranını kesmek gibi bir düşüncemiz yok. Ancak eldeki imkanlarla en iyi ne yaparız, ona bakacağız. Ek bütçe yaparak, süreci atlatmak istiyoruz. Ama en iyi uygulamanın ne olduğunu tasarlıyoruz.”

Akaryakıt zammı olacak mı?

“Akaryakıt fiyatlarının tespiti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın uhdesinde. Maliye Bakanlığı’nın yapabileceği belli, vergi payı da belli. İhtiyaç oldukça gerekli adımları atmaya çalışıyoruz. İlgili bakanlık, bu konuda gereken açıklamayı ilgili bakanlık yapacaktır.”

Kur korumalı mevduat…

“Kur korumalı mevduat konusunda TC yetkilileriyle gelecek hafta görüşmelerimiz olacak.”