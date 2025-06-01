Atatürkçü teğmenlerin ihracına karşı çıkan 2 üyeye daha tasfiye iddiası

Kara Harp Okulu’nda geçen yılki mezuniyet töreninden sonra teğmenlerin kendi aralarında kılıç çatıp Subay Andı’nı okuması ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” demesinin ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

Dönem birincisi Ebru Eroğlu’yla birlikte Talip İzzet Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş ve Serhat Gündar “disiplinsizlik” suçlamasıyla TSK’dan atıldı.

İhraç edilen 5 teğmenin yanı sıra; Alay Komutan Vekili Albay Alper Topsakal, Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu ve Bölük Komutanı Binbaşı Murat Öztürk de teğmenlere engel olmadıkları gerekçesiyle TSK’dan ihraç edildi.

Dosyaları Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşülen üç komutan oybirliği ile ihraç edilirken, teğmenlerin ihraç kararı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) oy çokluğuyla alındı.

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan 4 üye; dönemin YDK Başkanı olan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı, Hukuk Hizmetleri Başkanı, Lojistik Başkanı ile Sicil ve Kıdem Şube Müdürüydü.

Önce Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan kış tatbikatına gönderildi, peşinden 3. Ordu Komutanlığı emrine verildi. Bunun üzerine Korgeneral Algan emekliliğini istedi, yani istifa etti.

Bu arada Lojistik Başkanı Tuğgeneral Hakan Tutucu’nun da görev yeri değiştirildi ve o da Algan’dan bir hafta sonra emeklilik dilekçesi verdi.

Geriye Hukuk Hizmetleri Başkanı ve Sicil ve Kıdem Şube Müdürü kalmıştı.

Bir komutana tayin, diğerine pasif görevi

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın aktardığına göre; geçtiğimiz günlerde yapılan tayinler kapsamında Hukuk Hizmetleri Başkanı olan Hakim Albay Gelibolu’ya gönderilirken, Sicil ve Kıdem Şube Müdürü Personel Albay da daha pasif bir görev olan Denetleme ve Değerlendirme Şubesi’ne verildi.