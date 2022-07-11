Askeri bölgeyi ihlal etti, tutuklandı

Lefkoşa’da "1.Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” ederek, güneyden kuzeye geçtiği tespit edilen zanlı M.D, tutuklandı.

Polis, zanlının ne maksatla ülkeye geldiğinin araştırılacağını açıkladı, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar olayla ilgili bulguları aktardı.

Kırcalılar, huzurda bulunan zanlının "1.Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal" suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 10 Temmuz’da saat 13:14 raddelerinde Surlariçi’nde 1. Derece Askeri Yasak Bölgede sakin zanlının güneyden kuzeye giriş yapmak istediği bir sırada tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını söyleyen polis, zanlının ne maksatla geldiğinin araştırılması gerektiğini anlattı.

Polis, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim KAMALI)