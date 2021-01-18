“Aşıların kriterlere uymayan kişilere yapılmasına asla izin verilmeyecektir”

Başbakan Ersan Saner, “aşı için torpil“ başlığı ile medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama yaptı. Saner, Türkiye’nin ilk etapta sağlık çalışanları ile 65 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanması için gönderdiği 20 bin dozun konulan kriterlere uymayan bazı kişilere yapılmasına asla izin verilmeyeceğini belirtti.

Saner, açıklamasında şunları kaydetti:

“Tüm ilgili makamlara asla kimseye iltimas yapılmaması için gereken direktifleri vermiş bulunuyorum. Halkımız rahat olsun. Yanlış yapanlara göz yummamız söz konusu olmaz. Aşılama olayının en sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve sonuçlanması için ne gerekirse yapılacaktır.”