Asgari ücret toplantısını da ertelediler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yarın toplanması beklenen Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 18 Eylül Çarşamba gününe ertelendi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yarın toplanması beklenen Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 18 Eylül Çarşamba gününe ertelendi.
Bakanlıktan verilen bilgide erteleme hakkında detay verilmedi.
Yılın 3. asgari ücretini belirlemek için geçtiğimiz Cuma günü yapılan ilk toplantıya işçi temsilcisi Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu "Yoksullaşmaya Hayır" tişörtüyle katılmıştı.
Asgari ücrette ikinci toplantı Çarşamba günü saat 13.30'da yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yapılacak
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