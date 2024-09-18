Asgari ücret net 35 bin 180 TL olarak açıklandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın üçüncü ücretini net 35 bin 180 TL, brüt 40 bin 436 TL olarak açıkladı.

Oy çokluğuyla geçen karara, işçi ve devlet kanadı onay verdi, işveren tarafı ise toplantıya katılmadı.

Yeni ücretin, 1 Eylül itibariyle geçerli olacağı açıklandı.

İşveren tarafı, herhangi bir artışın uygulanmamasını talep ediyordu.

Bu kapsamda, yasa gereği 10 gün içerisinde işveren tarafının rakama itiraz etmesi bekleniyor.

İşçi tarafının iddiasına göre işveren ve devlet, UBP kurultayı için "kapalı kapılar ardında anlaşmış durumda."

İddiaya göre, kurultayın ardından işveren artışa itiraz edecek ve itiraz, devlet - işveren oylarıyla onaylanacak.