Arkut'a son veda

CTP Londra Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Arkut son yolculuğuna uğurlandı.

Arkut, İsmail Safa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cemal Arkut'un cenaze törenine, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP milletvekilleri, TDP Genel Başkanı Mine Atlı, BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün ve birçok mücadele arkadaşı katıldı. Arkut için sabah saatlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi'nde veda töreni düzenlenmişti.