Arıklı: “GPS sorunu bölgedeki savaşlardan kaynaklanıyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bir süredir bölgesel olarak yaşanan ve Ercan Havalimanı’nı da etkileyen GPS sorunlarının bölgedeki savaşlardan kaynaklandığını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, konuyla ilgili açıklama yapan Arıklı, şu ifadeleri kullandı:

“Bir süredir Ercan Havalimanı'nı da kapsayan bölgemizde GPS (Global Positioning System - Küresel Konumlama Sistemi) kaynaklı sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum özellikle inişe geçen trafiklerde sorunlar yaratmakta ve 'pass' geçmelere neden olmaktadır.

İnişteki uçaklara GPS zaman zaman yanlış bilgi verdiğinden (spoofing), iniş uçağına, ineceği meydanı değil başka meydanı göstermektedir. Bundan dolayı uçaklar kendi aletlerinin gösterdiği göstergeyi uygulamak durumunda olduğundan pass geçme durumunda kalmaktadırlar.

GPS, Dünya üzerindeki konum belirleyen bir uydu sistemi olup, GPS'den kaynaklı hatanın Ercan'da var olan sistemlerle ve/veya uçak sistemleriyle ve/veya kontrolör personellerle hiçbir alakası bulunmamaktadır.

Basında yer alan haberler bilgi eksikliğinden kaynaklanmakta olup Dairemizin veya havalimanı işletmecisinin, GPS Sistemi ile ilgili hiçbir dahli bulunmamaktadır. GPS Sistemi uydu aracılığı ile çalıştığından, bölgedeki savaşların taraflarının, düşmanlarına karşı uyguladığı karıştırma sisteminden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu durum, Hava Trafik Kontrol Şube Amirliği'nin konuyla ilgili hazırladığı raporunda da görülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”