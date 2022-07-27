Arif Gökçek’e 15 yıl hapis
Girne Antik Limanı mendirek yakınlarında 6 Aralık 2019’da denizde ölü bulunan 25 yaşındaki Halil Karakız’ın ölümüne sebep olmakla yargılanan Arif Gökçek 15 yıl hapse mahkum oldu.
A+A-
Girne Antik Limanı mendirek yakınlarında 6 Aralık 2019’da denizde ölü bulunan 25 yaşındaki Halil Karakız’ın ölümüne sebep olmakla yargılanan Arif Gökçek 15 yıl hapse mahkum oldu.
Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün açıklanan karar sonrasında Gökçek’in yakınları sinir krizi geçirdi.
Kayalıklar arasında bulunan cansız beden Halil Karakız'a ait
Bu haber toplam 1101 defa okunmuştur
Etiketler : Arif Gökçek