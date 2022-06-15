Araçtan uyuşturucu ve silah çıktı: 2 tutuklu

Lefkoşa-Mağusa anayolu Demirhan yakınlarında polis ekipleri tarafından yapılan aramada, aracında uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ve öğütücü, demir muşka, göz yaşartıcı sprey ve tabanca bulunan Ö.H ile B.H tutuklandı.

Her iki zanlı mahkemeye çıkarıldı, haklarında ikişer gün tutukluluk kararı alındı.

“Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma, Tasarruf, Tecavüzkâr alet taşıma ve Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlılar ile ilgili olguları Müfettiş Ulaş Ursavaş aktardı.

Zanlı Ö.H’nin tasarrufunda uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ve öğütücü, demirden mamül muşka ve göz yaşartıcı spreyin bulunup emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı B.H’nin tasarrufunda ise 9 milimetre çapında tabanca ve 9 adet canlı merminin bulunduğunu söyledi.

Gönüllü ifade verdi

Zanlı B.H’nin gönüllü ifadesinde tabanca ve mermilerin kendisine ait olduğunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.