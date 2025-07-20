Araç içerisinde harita, çok sayıda evrak ve belge tespit edildi

Kıbrıs’ın kuzeyine muhaceret işlemi yaptırmadan geçiş yapıp, birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlalden tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarılan 5 Kıbrıslı Rum için üç gün tutukluluk kararı verildi.

Polisten elde edilen bilgiye göre, G.G. (E-66) dün 16.00 sıralarında kullanımındaki araçla Gazimağusa’da Akyar geçiş noktasında gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek kuzeye geçiş yaptı.

Söz konusu şahıs ve aracında yolcu olarak bulunan 60'lı yaşlarda A.K(E), A.K. (K), N.G. (K) ve A.L. (E) tutuklandı.

Öte yandan, söz konusu kişilerin bulunduğu araçta aralarında harita da bulunan çok sayıda evrak ve belge tespit edildiği öğrenildi.