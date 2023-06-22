“Anayasa Mahkemesi kararına kadar Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Emirnamesi yürürlükte olacak”

Şehir Planlama Dairesi, Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Anayasa Mahkemesi’nde görüşülmeye başlanması nedeniyle, Ekim 2021’de yayımladığı emirnameyle ilgili iptal kararını dava sonuçlanıncaya kadar iptal ettiğini açıkladı.

Şehir Planlama Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin İmar Planı ile ilgili olarak vereceği karara kadar, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesi'nin yürürlükte olacağını duyurdu.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu aracılığıyla Şehir Planlama Dairesi, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında açıklamada bulundu.

“Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karara saygılıyız”

Açıklama şöyle:

“Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi’nce 14 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi - 2 Emirnamesinin iptali kararını, KKTC yargısını daha fazla meşgul etmemek ve daha fazla zaman kaybetmemek amacı ile iptal etmiş bulunmaktayız.

Ekim 2021 tarihinde yayınlamış olduğumuz Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili davanın Anayasa Mahkemesi’nce görüşülmeye başladığını, verilecek olan karara saygılı olacağımızı ve verilecek karar doğrultusunda hareket edeceğimizi deklare ediyoruz.

Anayasa Mahkemesi’nin İmar Planı ile ilgili olarak vereceği karara kadar, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesinin de yürürlükte olacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.”