“Anavatanların” liderleri 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta

20 Temmuz savaşının yıldönümünde, tarihte ilk kez “anavatanlar” Türkiye ve Yunanistan’ın başkanları Kıbrıs’a gelecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “kutlamak” Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ise “kınamak” amacıyla geleceği 20 Temmuz 2024 tarihi bir ilk olarak kayıtlara geçecek.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in daveti üzerine 20 Temmuz’un yıl dönümü sebebiyle gerçekleştirilecek kınama etkinliğinde konuşma yapmak üzere Kıbrıs’a geleceğini bildirildi.

Gazete, Hristodulidis’in Miçotakis’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede anti işgal etkinliklerine katılması yönünde Miçotakis’i davet ettiğini belirtirken ilk kez bir Yunan Başbakanın Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek bir anti işgal etkinliğine katılacağını vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da 20 Temmuz’da kuzeyde düzenlenecek kutlama etkinliklerine katılacağını, böylece ilk kez Türkiye Cumhurbaşkanı ile Yunanistan Başbakanı’nın aynı anda adada olacaklarını ifade eden gazete, Miçotakis’in 20 Temmuz akşamı gerçekleştirilecek etkinliğin konuğu olacağını ifade etti.

Gazete haberinin devamında, Erdoğan ve Miçotakis’in Kıbrıs’taki etkinliklere katılmalarının 10 gün öncesinde ABD’nin Washington kentinde düzenlenecek olan NATO liderler zirvesine görüşeceklerini de yazdı.

Habere göre Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde, iki liderin geçtiğimiz Mayıs ayında Ankara’da yaptıkları görüşme sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak.