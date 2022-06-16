‘Amerika’yı baştan keşfetmeye gerek yok! Sorunu da çözümü de hükümete iletiyoruz’

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Beyaz Eşya ve Küçük ev aletleri sektör başkanı Zeynel Abidin Arar BRT ekranlarında yayınlanan ve Gizem Y. Davulcu’nun hazırlayıp sunduğu ‘Ticari Açıdan’ adlı programa katıldı.

Arar iki yıldır sektörün başkanlığını yaptığını sektörün sorunları ve çözümü ortada olduğu halde hükümetten bir türlü geri dönüş alamadıklarını belirtti.

Sadece sorunları değil bunların çözüm önerilerini de hükümete sunduklarını ve tek istediklerinin değerlendirme yapılmasını belirtti.

Arar ‘Amerika’yı yeniden keşfetmelerini istemiyoruz. Sorun ve çözüm önerilerimizi değerlendirmelerini istiyoruz. Biz zaten sektör olarak zamanımızı bu çalışmalara harcıyoruz. Hem tüketici hem satıcı hem hükümet adına ortak bir görüş üzerinde çalışıp iletiyoruz.’ dedi.

‘Yine bizim kapımız çalınıyor’

Bir çok soruna değinen Arar, Davulcu’nun Türkiye’deki satış sitelerinden ayni ürünlerin daha uygun fiyata alınması size ne kadar etkiliyor sorusu üzerine ise ‘Türkiye’de bulunan satış sitelerinden gelen ürünlerin daha ucuza geldiği görülse de aslında burada getirilen ürünlerin bir çok firmanın temsilcileri var . Fakat biz bu ürünleri getirirken bir çok ödeme gerçekleştiriyoruz. Belirli stok maliyeti var, navlun artışları var, bunlara ek olarak sadece ürünleri alıp satamıyoruz. Bunların 3 yıl servis 10 yıl yedek parça stoğu bulundurmamız gerekiyor. Ciddi anlamda teknik personel bulunduruyoruz. Sitelerden hiçbir maliyet olmadan geliyor ama ürün bozulduğu zaman yine bizim kapımız çalınıyor. Biz ürünü alırken gümrük vergisini ve gelir vergilerini de ödüyoruz . Oysaki internet üzerinden gelen ürünlerde hükümet sadece girişteki küçük vergi miktarından kazanıyor . Tüketiciye avantajlı gibi görülse de sorunla karşılaştıklarına çözüm alamayacaklar. Burada suçlu tüketici değil. Madem ki böyle bir imkan sağlıyor hükümetimiz öyleyse bu firmaların buraya gelip bizimle rekabet etmesini de sağlaması gerekir’