Alsancak’ta Kur’an kursuna polis baskını iddiası

Alsancak bölgesinde yasa dışı olmasına rağmen düzenlenen Kur’an kursuna polisin bugün baskın düzenlediği iddia edildi.

Kur’an kursunu düzenleyen görevlilerin ve katılan çocukların öğlen saatlerinden itibaren Girne Karakolu’nda ifade verdiği öğrenildi. Çocukların aynı zamanda yatılı olarak eğitim aldığı da iddia edildi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı bilgilere göre henüz olayla ilgili bir tutuklama gerçekleşmedi. Polis’in konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.