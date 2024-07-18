Alsancak’ta “Emek Pazarı” kuruluyor

El emeği ürünlerin satılacağı; pek çok sosyal, kültürel ve spor aktivitesinin yer alacağı “Emek Pazarı” 20 – 21 Temmuz tarihlerinde Alsancak’taki Özgürlük Parkı’nda düzenleniyor…

Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak ve 23.00’e kadar açık kalacak olan pazarda, el emeği ürünler ve yemek stantlarından elde edilecek gelirin bir kısmının, BRT Çalışanları Hayvan Severler Derneği ve Altın Patiler Derneği’ne bağışlanacağı açıklandı.

Emek Pazarı’nda “Eylül’ün Zeytin Ağacı” yazarı İmren Aytaçoğlu, “Gök Baharım – Asanca Balyoz”un yazarı, şair Aysan Özcezarlı, “Meçhule Gidiyorum”un yazarı, gazeteci, yazar, şair Serkan Soyalan ve “Barışın Sesi”nin yazarı, eğitimci – yazar İsfendiyar Pilli, kitap imza etkinlikleri düzenleyecek.

Pazarda ayrıca, Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesi Basketbol Takımı, Sokak Basketbol Turnuvası ile halk dansları gösterisi düzenlenecek.