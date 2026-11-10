“Okulların altyapı sorunlarına acil müdahale edeceğiz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, beraberindeki milletvekili adaylarıyla birlikte Güzelyurt Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek eğitimde yaşanan sorunları gündeme taşıdı.

Çeler, TDP’nin İlk 90 Gün Acil Eylem Planı kapsamında okulların altyapı eksikliklerinin giderilmesi için somut adımlar atacaklarını belirtti.

TDP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, ziyarette eğitim sisteminin genel sorunları, okulların fiziki koşulları, öğretmen eksiklikleri ve öğrencilerin karşılaştığı güçlükler ele alındı.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, eğitimde yıllardır biriken sorunların artık ertelenemeyeceğini belirterek, eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

“İlk 21 günde acil tedarik fonu”

Çeler, TDP’nin İlk 90 Gün Acil Eylem Planı'na dikkat çekerek, hükümete gelmeleri halinde 7 ila 21 gün içerisinde okullardaki altyapı açıklarının giderilmesi amacıyla Acil Tedarik Fonu ayıracaklarını belirtti.

Çeler, “Okullarımızın eksikliklerini görmezden gelen değil, çözüm üreten bir anlayışla hareket edeceğiz. İlk 90 Gün Acil Eylem Planımızda eğitime yönelik somut adımlarımız var. Özellikle okullarımızın altyapı ihtiyaçları için ilk 21 gün içerisinde kaynak ayırmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Eğitimde kaybedecek zamanımız yok”

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, güvenli okul ortamlarının oluşturulması ve öğretmenlerin yaşadığı sorunların çözülmesinin önemine değinen Çeler, “Çocuklarımızın geleceğini belirsizliğe terk edemeyiz. Eğitimde kaybedecek zamanımız yok. Biz sorunları yalnızca konuşmaya değil, çözmeye geliyoruz” ifadelerini kullandı.