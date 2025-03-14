Ali Murat Başçeri, göreve başladı
‘Müdahalelerle’ anılan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’a güven mektubunu sunarak göreve resmen başladı.
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‘Müdahalelerle’ anılan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’a güven mektubunu sunarak göreve resmen başladı.
Başçeri, Cumhurbaşkanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı. Tatar’ın Başçeri’yi kabulünde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da hazır bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Ali Murat Başçeri, 1 Kasım 2018-23 Kasım 2022 tarihleri arasında da Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.
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