Ali Kişmir'in duruşması 19 Aralık'a ertelendi

Sosyal medyada yayınladığı bir yazı nedeniyle 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edilen BASIN-SEN Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in bugünkü duruşmasında savcı bu aşamada tanığın ifadesini almayacağını beyan etti. Duruşma 19 Aralık tarihine ertelendi.