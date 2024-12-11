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Ali Kişmir'in duruşması 19 Aralık'a ertelendi

Ali Kişmir'in duruşması 19 Aralık'a ertelendi

Sosyal medyada yayınladığı bir yazı nedeniyle 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edilen BASIN-SEN Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in bugünkü duruşmasında savcı bu aşamada tanığın ifadesini almayacağını beyan etti.

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Sosyal medyada yayınladığı bir yazı nedeniyle 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edilen BASIN-SEN Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in bugünkü duruşmasında savcı bu aşamada tanığın ifadesini almayacağını beyan etti. Duruşma 19 Aralık tarihine ertelendi.

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