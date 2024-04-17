Ali Kişmir'in davası bir kez daha ertelendi

Sosyal medyada yayınladığı bir yazı nedeniyle Başsavcılık tarafından açılan dava kapsamında 10 yıl hapis istemiyle yargılanması talep edilen BASIN-SEN Başkanı, gazeteci Ali Kişmir, bugün yeniden mahkeme huzuruna çıktı, dava bir kez daha ertelendi.

Savcının sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye çıkmaması sonucu, yargıç davayı 28 Mayıs'a erteledi. 28 Mayıs'taki davada, konunun Ağır Ceza Mahkemesi'nde mi, yoksa alt mahkemede mi görüşüleceği konusunun görüşüleceği tarih takvimlendirilecek.