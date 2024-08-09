Alagadi Fest Coşkusu

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin bu yıl ikinci kez düzenleyeceği Alagadi Fest, bugün ve yarın yapılacak.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Festival, bugün saat 19.30’da kortejle başlayacak. Kortej ardından, 20.30’da halk dansları gösterileri, 21.30’da Türkiye’nin ünlü darbuka sanatçısı Ceren Özdemir ve 22.30’da ses sanatçısı Merve Özbey sahne alacak. Gecenin kapanışını ise Dj Samet yapacak.

Festivalin ikinci gününde ise, saat 20.30’da yerli grup Grup Otantik ile 21.45’te Ahmed Ced ve Grubu sahne alacak. Cumartesi günü ayrıca, saat 22.30’da Türkiyeli sanatçı Ekin Uzunlar, 23.30’da TAGEN/WOLF 18 RAP ve 00.00’da Dj Barriso’nun performansı ve köpük partisiyle yer alacak.

Alagadi Fest’te ayrıca, yemek standları ve çeşitli etkinlikler yer alacak.