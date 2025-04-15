“AKM Elçiliğe devrediliyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, milli kütüphanenin Külliye’nin karşısına yapılan park alanı içindeki bir bölgeye taşınacağını, mevcut binası olan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ise Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne devredileceği yönünde duyum aldığını açıkladı.

Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin konuğu olan Harmancı, “AKM kapanıyor. Benim aldığım duyum, onun Elçiliğe devredileceği yönünde. Milli kütüphanenin de parkın içindeki bir alana taşınacağı yönünde” dedi, yeni yapılan parkla ilgili sürece de tepki gösterdi.

Külliye’nin karşısına yapılan parkın bakım ve idamesine ilişkin hiçbir resmi bilgilendirme yapılmadığını belirten Harmancı, “LTB sınırları içerisine bir yeşil alan yapıyorsanız, bunun bakım ve idamesi bizimdir. Meclisin böyle bir görevi mi var gidip orayı temizleyecek ya da Cumhurbaşkanlığının?” diye sordu.

Söz konusu parkın ilk bir yıl boyunca özel bir şirket tarafından idare edileceğini ancak sonrası için herhangi bir açıklama yapılmadığını kaydeden Harmancı, “Orada ciddi büfeler var. Kimlere kiralanıyor, kimse bilmiyor. İhale görmedik” ifadelerini kullandı.

Harmancı, bu durumu iki ay önce görevde olan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi’ne de ilettiğini belirterek, “Bana ‘sen şimdi burada Kıbrıslı Rumlarla ortak aktiviteler, federasyon mitingleri yaparsın’ dedi” açıklamasında bulundu.