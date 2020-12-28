Akıncılar’da yarın PCR testi yapılacak. Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros yarın saat 12:00’de Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından PCR testi yapılacağını duyurdu.

Hasan Barbaros’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Değerli köylülerim yarın saat 12 de sağlık bakanlığına bağlı ekip köyümüzde PCR testi için örnekler almaya gelecek. Tüm köylülerin iştiraki beklenir. Yer yine belediye alanı, fazla yığılmadan mesafeli bir şekilde PCR’larımızı olalım. İyi geceler”