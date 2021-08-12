AKEL: “AB Dijital Aşı Sertifikası alma imkanı Kıbrıslıtürklere de verilmeli”

AKEL, Kıbrıslı Tükler’inde de AB Covid-19 Dijital Aşı Sertifikası alması gerektiğini ifade ederek, Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimine çağrıda bulundu.

Açıklamada, “Pek çok Kıbrıslıtürk yurttaşımızın, işgal altındaki topraklardan aldıkları aşı sertifikalarının birçok ülkede tanınmaması nedeniyle yurtdışına seyahatlerinde sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir gerçektir. Ancak aynı aşı sertifikalarıyla özgür bölgelere geçme hakkına sahiptirler” ifadelerine yer verildi.

AKEL’in açıklaması şöyle:

AB Covid-19 Dijital Aşı Sertifikası alma imkanı Kıbrıslıtürklere de verilmeli

Kıbrıslıtürkler için aşı sertifikaları hakkında AKEL’in açıklaması

Pek çok Kıbrıslıtürk yurttaşımızın, işgal altındaki topraklardan aldıkları aşı sertifikalarının birçok ülkede tanınmaması nedeniyle yurtdışına seyahatlerinde sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir gerçektir. Ancak aynı aşı sertifikalarıyla özgür bölgelere geçme hakkına sahiptirler.

AKEL olarak bu sorunu çözmek için Kıbrıs Cumhuriyeti'nin harekete geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıslıtürk vatandaşlarına yönelik, AB tarafından onaylanmış bir aşı ile aşılandıklarının kanıtını sunarak, AB Covid-19 Dijital Aşı Sertifikasını alabilecekleri bir prosedürün oluşturulmasını öneriyoruz.

Ayrıca, sağlıkla ilgili sorunları çözmek için bu konuda toplumlararası işbirliğine yönelik ek yapıların oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, adadaki her iki toplumu ilgilendiren sağlık konularını tartışmak ve bunlara çözümler önermek için her iki toplumdan kurum/kuruluşlar ve uzmanların katılımıyla bir İki Toplumlu Sağlık Forumu oluşturulmasını öneriyoruz.