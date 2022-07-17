Akdeniz yanıyor: Binlerce kişi tahliye edildi

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, Akdeniz ülkelerinde orman yangınları yayılarak devam ediyor. Türkiye'de de birçok ilde orman yangınları bildirildi.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 14 bin kişi tahliye edildi. Yangın Teste-de-Buch ve Landiras bölgelerine de yayıldı.

Portekiz'deki yangın şimdilik kontrol altına alınırken İspanya, Yunanistan ve Hırvatistan'da orman yangınları yayılmaya devam ediyor.

İspanya'nın güneyinde Mijas tepelerinde 3200 kişi tahliye edildi, bunların bir kısmı daha sonra geri döndü.

Portekiz'in kuzeyinde, İspanya sınırı yakınlarındaki Foz Coa bölgesinde bir yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu bir pilot hayatını kaybetti.

Portekizli yetkililer, geçen hafta normale oranla 238 fazla ölümün kayda geçtiğini, bunun sıcağa bağlı ölümlerden kaynaklandığını açıkladı.

Fransa'nın güneyinde Pazar günü hava sıcaklığının 41 dereceye, Pazartesi günü ise yeni rekor düzeylere ulaşması bekleniyor.

Cumartesi gecesi, Fransa'da çoğu Atlantik kıyılarında olmak üzere 22 bölgede daha turuncu alarm ilan edildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 10 bin hektarlık ormanlık alanın yandığını açıkladı.

Alpler'de sıcak hava nedeniyle buzullardan kaya kopması tehlikesine karşı Mont Blanc Dağı'na tırmananların seyahatlerini ertelemeleri uyarısı yapıldı.

Salı gününden bu yana Portekiz'de sıcaklıklar 47 dereceyi bulurken, İspanya'da da 40 dereceyi aştı.

Türkiye'de birçok ilde yangın

Türkiye'de de bazı bölgelerde orman yangınları Cumartesi ve Pazar günü etkili oldu.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Karagöz Mahallesi civarındaki ormanda saat 15.00 sularnda orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir Gaziemir'de bugün çıkan yangına müdahaleler sürerken, Bornova ilçesinde Cumartesi günü çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde de bugün çıkan orman yangının büyüdüğü ve ekili alanlara sıçramaması için önlemlerin alınmaya çalışıldığı belirtildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Çepni Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda başlayan yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Çanakkale'de Anzak Koyu'nda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

Muğla Valiliği, hava sıcaklığının artması ve şiddetli rüzgar nedeniyle, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Poretkiz'de bir pilot hayatını kaybetti

Portekiz'de hayatını kaybeden pilotun bir Fire Boss amfibi uçağı kullandığı belirtildi.

Portekiz'deki yangınlar ise ülkenin kuzeyinde, Porto kentinin doğusunda. Alevler bu yıl 30 bin hektarlık bir orman alanını yok etti. Bu, 2017'de 100'den fazla kişinin öldüğü yangınlardan sonraki en geniş alan.

İspanya'nın güneyinde de Costa del Sol yakınlarında, Mijas tepelerinde yayılan orman yangınları yüzünden 2300 kişi tahliye oldu. Yangının rüzgarla bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

Mijas tepelerinde yangını Cuma günü doruk noktasına ulaştı

Torremolinos'taki plajda bulunan tatilciler, tepelerden dumanların yükseldiğini ve uçakların alevlerle mücadele ettiğini söyledi.

Akdeniz'in diğer kısımları da olumsuz etkileniyor. İtalya'da hükümet Po Vadisin'de acil durum ilan etti. Ülkenin en uzun ırmağı bazı yerlerde kurumaya yüz tuttu.

Yunanistan'da Atina'nın 50 kilometre güneybatısındaki Feriza bölgesinde ve Girit'in kuzey kıyısındaki Retimno'da itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ediliyor. Retimno yakınlarındaki 7 köy boşaltıldı.

Fas'ın kuzeyinde Larache, Ouezzane, Taza ve Tetuoan bölgelerinde alevler etkili olurken, bazı köyler tahliye edildi. Kar El Kebir'de bir köy tamamen yok oldu.