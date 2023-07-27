Akaryakıta yine zam!
Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7'nci zam yapıldı.
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Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7'nci zam yapıldı.
Yarın yürürlüğe girecek yeni fiyatlara göre; 95 oktan 1.53 TL, 98 oktan 1.54 TL Euro Diesel fiyatı 2.59 TL, gazyağı fiyatı ise 2.08 TL arttı.
Yeni düzenlemeye göre; 95 oktan benzin 27.26 TL’den 28.79 TL’ye, 98 oktan benzin ise 27.81 TL’den 29.35 TL’ye çıktı.
Ayrıca Euro Diesel 24.85 TL’den 27.44 TL’ye, gazyağı ise 24.77 TL’den 26.85 TL’ye yükseldi.
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